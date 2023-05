für Anleger nach Quartalsbericht

Beyond Meat verzeichnete nach der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar am Donnerstag einen deutlichen Kursverlust, was bei den Anlegern für Unsicherheit sorgte. Das Unternehmen betonte während des Quartalsberichts die Stärke seiner Partnerschaften in der Restaurantbranche und äußerte sich zuversichtlich bezüglich langfristiger Möglichkeiten.

McPlant Burger: Nachhaltigkeit bei McDonalds?

Die Einführung des McPlant Burgers und der McPlant Nuggets bei McDonald’s Deutschland wurde als erfolgreicher Schritt bezeichnet. Der vegane Burger soll auch weiterhin auf dem Menü bleiben, insbesondere im Vereinigten Königreich, Irland, Österreich, Deutschland und den Niederlanden sowie zeitweise in Portugal erhältlich sein. In Österreich bietet das Unternehmen limitierte...