Der führende Performer in unserem Turbodepot: NVIDIA

NVIDIA, der High-Growth-Turbodepot-Wert, setzt seinen beeindruckenden Leistungslauf fort. Trotz jüngster Marktschwäche im Technologiesektor an der Wall Street und NASDAQ hat NVIDIA seine dominante Position behauptet. Seit dem Erwerb ist die Aktie um bemerkenswerte 251,39% gestiegen und beansprucht damit unbestritten den ersten Rang. Aufgrund dieser herausragenden Performance hat sich auch NVIDIAs Anteil in unserem Depot in den letzten Monaten kontinuierlich erhöht und liegt aktuell bei 19,34%. Mit weitem Abstand folgen Meta mit 11,77% und SMA Solar Technology mit 11,71%.

Trotz eines kleinen Rückschlags in der vergangenen Woche zeigt sich ein durchgängiger Aufwärtstrend im Kurs von NVIDIA – eine Widerspiegelung seiner Performance sowie seines steigenden Depotanteils.

In den USA erhielt CoreWeave – ein auf spezialisierte...