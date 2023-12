finnCap Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Cavendish ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Stimmungsanalyse ergab, dass die Marktteilnehmer an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen diskutierten, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An einem weiteren Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Analyse erhält Cavendish daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der Cavendish liegt dieser bei 41,18, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, bewegt er sich bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Cavendish in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist Cavendish eine Rendite von -45,28 Prozent auf, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Cavendish mit -36,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Cavendish in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass der GD200 des Wertes in Höhe von 9,19 GBP verläuft, während der Kurs der Aktie bei 8,15 GBP liegt, was einer Abweichung von -11,32 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,16 GBP, was einer Abweichung von +13,83 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Bewertung.