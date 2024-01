finnCap Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Cavendish hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cavendish im Branchenvergleich eine Underperformance von -39,85 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,08 Prozent im letzten Jahr, und Cavendish lag 42,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cavendish in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cavendish festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cavendish daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Cavendish derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Kapitalmärkten, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Cavendish-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cavendish-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,55, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,39, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

