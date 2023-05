financial.com / TRG Screen: 13. D-A-CH Kongress für Finanzinformationen in München

München (ots/PRNewswire) -Der DKF 2023 (https://dkf.events/agenda/) für Finanzinformationen findet seit 2011 jährlich in München statt. Mit über 1.000 Fachbesuchern hat sich dieser Fachkongress in den letzten Jahren unbemerkt zum größten Kongress dieser Industrie weltweit entwickelt. Beim North American Financial Information Summit in New York City treffen sich 500 Fachbesucher, der Asian-Pacific Financial Information Summit in Hongkong versammelt jährlich 450 Gäste.Viele denken bei München nicht zuerst an einen wichtigen Finanzplatz. Allerdings liefert die Stadt viele Gründe, warum sich der Kongress so erfolgreich entwickelt hat. Geographisch liegt München in der Mitte zwischen Frankfurt, Wien und Zürich und eignet sich ideal für einen deutschsprachigen Kongress. Die DACH-Region ist mit knapp 100 Millionen Einwohnern nur 30% so groß wie die USA. Allerdings gibt es in den USA neben New York auch mit Boston, Chicago oder San Francisco andere wichtige Veranstaltungsorte.In Deutschland wird München regelmäßig von Frankfurt als Finanzplatz überstrahlt. Google liefert zu „Finanzplatz Frankfurt" 4.960 Treffer, zu „Finanzplatz München" aber nur 82 Ergebnisse. Hier lohnt sich aber nicht nur wegen dem DKF-Kongress ein genauer Blick, den - wer sonst - die Finanzinformationsindustrie selbst mit Zahlen belegen kann: Mit 82 zugelassenen Finanzdienstleistungsinstituten liegt München vor Frankfurt (78) auf Platz 1. Bei den Kapitalverwaltungs- und Investmentgesellschaften liegt München mit 76 Instituten ebenfalls vor Frankfurt (55). Noch offensichtlicher ist der Abstand von München bei der Anzahl der Versicherungen und Pensionsfonds (56, Platz 1). Hier folgt Frankfurt nach Köln, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Wiesbaden, Berlin und Düsseldorf erst auf Platz 9 (21 Gesellschaften). Schließlich liegt München auch bei der Marktkapitalisierung börsennotierter Firmen mit 304 Mrd. Euro (Platz 1) weit vor Frankfurt mit 50 Mrd. Euro (Platz 10).Die Vorträge beim diesjährigen DKF sind in sechs Themen-Streams gegliedert:Marktdatenprodukte und Lösungen, Referenzdatenmanagement und Feeds, Trends im Anlage- und Portfoliomanagement, FinTech-Angebote und Blockchain-Entwicklungen für die Kapitalmarktbranche, sowie nachhaltige Finanzen und die Energiemärkte.Experten aus der Finanzbranche werden auf dem D-A-CH Kongress ihre neuesten Ideen und Lösungen präsentieren und diskutieren. Die Teilnehmer des DKF 2023 können sich aufspannende und informative Diskussionen und exklusive Präsentationen freuen.Der DKF ist eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute aus der Finanzbrache, ihr Wissen zu erweitern, ihre Meinungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Weitere Informationen zum DKF 2023 finden Sie auf der offiziellen Website.Zur kostenfreien Anmeldung: https://dkf.events/tickets/Gutscheincode: C479ZRXG3W8CL9TRFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2064595/Konferenzteilnehmer_DKF.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2064596/DKF_Event_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2064597/financial_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2064598/TRG_Screen_Logo.jpgsybilla.hanssen@financial.comAnsprechpartner:Frau Sybilla Hanssensybilla.hanssen@financial.comMobil: +49 (0)174-9677843View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/financialcom--trg-screen-13-d-a-ch-kongress-fur-finanzinformationen-in-munchen-301809406.htmlOriginal-Content von: financial.com; TRG Screen, übermittelt durch news aktuell