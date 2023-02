feratel Panorama knackt die 1 Milliarden Grenze im Monat

Innsbruck (ots) -feratel, führender Anbieter von Panoramastreams, hat alleine im Monat Januar die Milliardengrenze bei den Panoramabilder überschritten.Exakt 1.037.244.567 Mal wurden die Panoramen von über 1.000 Kameras seitens der Online Community aufgerufen. Das ist mitunter das Ergebnis eines breit aufgestellten internationalen Verteilnetzwerkes, das feratel neben der Kamera Hard- und Software seinen Kunden anbietet. Die Panoramastreams sind nicht nur in den Online- und Social Mediakanälen der Kunden eingebunden, sondern werden im weltweiten Partnernetzwerk der feratel ausgespielt. Dieses exklusive Netzwerk besteht aus insgesamt 230 touristisch relevanten Onlinepartnern, 42 mobile App Anbietern und 15 Connected TV Lösungen (wie z.B. Amazon Fire TV, Apple TV, Magenta, A1 u.v.m.).Überflugaufnahmen boomenferatel bietet mit den Streams einzigartige Relive Eindrücke in die schönsten Regionen Mitteleuropas und ermöglicht es Nutzer:innen, die Landschaft aus ungewöhnlichen Perspektiven zu erleben. Dazu bietet feratel neben den klassischen Panoramaschwenks oder den 360 Grad Bildern auch Überflugaufnahmen, die sich stark steigender Beliebtheit erfreuen.TV taugliche Technikferatels innovative Technologie und die hohen Qualitätsstandards garantieren außerdem die TV taugliche Zulieferung zu TV-Stationen in ganz Europa. „Wir kooperieren aktuell mit 13 TV Stationen, die ihrerseits die Streams auch in ihre Mediatheken einbinden. Wetterredaktionen unterschiedlichster Sender greifen darüber hinaus oft und gerne über die feratel Panothek auf Videomaterial zurück, um ihre Sendung aufzupeppen, ob mit einem Sonnenaufgang oder einer beeindruckenden Winterlandschaft“, freut sich Schröcksnadel über den Erfolg.Über 1 Milliarde Aufrufe alleine im Monat Jänner, unterstreichen die hohe Relevanz von Panoramavideos für Gäste, Urlaubs- und Erholungssuchende, die sich über die Live Wetter-, Schnee- und Pistensituation ein authentisches Bild machen wollen. Mit dem 1 Milliardsten Aufruf in nur 1 Monat bekräftigt die feratel media technologies AG ihre Position als Markt- und Innovationsführer in der Branche. Das Unternehmen blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich darauf, weiterhin die besten Lösungen für ihre Kunden anzubieten.Pressekontakt:feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1438, www.feratel.com, E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell