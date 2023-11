feratelPanorama: Die nächste Generation

Innsbruck (ots) -feratel, Marktführerin im Bereich Panorama, stellt diesen Herbst die Weichen für das Panoramastreaming von morgen – neue Kamera, neue Drohne, neuer Mediaplayer.Im Herbst 2023 bringt die feratel media technologies die stärkste Panoramakamera auf den Markt, launcht einen neuen Mediaplayer und setzt als FlyingCam auf das neue Modell von DJI. Damit baut die touristische Gesamtlösungsanbieterin ihre Marktführerschaft in Europa im Segment Panorama aus.„Wir gehen weiter, wir werden noch besser. Mit unseren Neuentwicklungen im Bereich Panorama übertreffen wir alles bisher Dagewesene und bieten unseren Kunden neben der stärksten Medialeistung, auch die beste Hard- sowie Software“, erklärt Ferdinand Hager, CTO feratel media technologies.Eine neue MediaCamAb sofort erhältlich ist die neu entwickelte MediaCam 5 aus dem Hause feratel. Die konkurrenzlose Panoramakamera besticht mit brillanter 4K-Videoqualität, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. In Kombination mit einem 8,4x Zoom-Objektiv, einem integrierten Mini-Server sowie einer verbesserten Schwenkmechanik bietet die MediaCam 5 höchste Qualität und Flexibilität.Ein neuer MediaPlayerModern, benutzerfreundlich, übersichtlich und full-responsive: Das ist der neue Mediaplayer von feratel. Schon bald erhältlich, bietet der MediaPlayer 5 den perfekten Rahmen für qualitativ hochwertige Panoramavideos.Eine neue FlyingCamBei der bekannten feratel FlyingCam vertraut die Marktführerin im Bereich Panorama, dem Marktführer im Segment Drohnentechnologie. So bietet die 249 Gramm leichte DJI-Mini 4 die optimalen Voraussetzungen, um den hohen Anforderungen für Panoramen aus der Vogelperspektive gerecht zu werden.Eine bewährte MarktführerinSeit 1978 zählt die feratel media technologies mit ihren Hard- und Softwarelösungen, Medialeistungen und Services zu den weltweit führenden Entwicklerinnen und Anbieterinnen touristischer Gesamtlösungen. Die Neuentwicklungen im Segment Panorama unterstreichen den Führungsanspruch.Pressekontakt:feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck,Tel.: +43 512 7280 1438, www.feratel.com, E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell