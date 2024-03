fashionette Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI für die Platform liegt bei 44,68, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 42 liegt, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt positive Meinungen über die Aktie von Platform in den sozialen Medien offenbarte. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich ebenfalls mit positiven Themen rund um Platform, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Platform-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,93 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs und ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Platform eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung für diese Stufe.