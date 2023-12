fashionette Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral. Der RSI25 für Platform beläuft sich auf 36,31, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Platform in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Kurs von 6,2 EUR der Platform-Aktie inzwischen +6,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv zu bewerten ist. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz von +13,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.