fashionette Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Anleger-Stimmung bei Platform ist neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Positiv gestimmte Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Platform wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer negativen Veränderung der Stimmungsrate führte. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Platform-Aktie von 6,14 EUR einen positiven Abstand von +12,45 Prozent zum GD200 (5,46 EUR), was als positives Signal gewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 5,83 EUR auf einen positiven Abstand von +5,32 Prozent hin. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 48,28 deutet darauf hin, dass die Platform weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 41 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird der RSI daher als "neutral" eingestuft.