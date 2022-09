familie redlich erhält Silber von EcoVadis

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Berlin (ots) -familie redlich (fr) wurde von EcoVadis mit der Silbermedaille für ihr derzeitiges CSR-Engagement ausgezeichnet und gehört damit im Branchenvergleich (fr 56 / Branche 42) zu den besten 16 Prozent der bewerteten Unternehmen. In allen vier Themenfeldern - "Umwelt" (fr 50 / Branche 40), "Arbeits- und Menschenrechte" (fr 60 / Branche 44), "Ethik" (fr 60 / Branche 44) und "Nachhaltige Beschaffung" (fr 40 / Branche 34) - liegt das Rating über dem Branchendurchschnitt."Wir freuen uns über das gute Ergebnis, insbesondere in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik, da uns dies schon immer ein großes Anliegen war. Noch ganz am Anfang stehen wir mit unserem Nachhaltigkeitsmanagement. Hier nehmen wir die Auszeichnung als Ansporn, die identifizierten Lücken zu schließen und unsere Stärken weiter auszubauen. Wir fangen klein an und arbeiten uns kontinuierlich vor, um so Stück für Stück negative Auswirkungen unseres Schaffens zu reduzieren und positive Einflüsse zu verstärken. Und das sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis", so Andre Redlich, Gründer und Vorsitzender des Vorstands von familie redlich.Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns im Kern, ökologische, ökonomischen und soziale Handlungsfelder ganzheitlich zu betrachten und dann systematisch abzuwägen, um jeweils die optimale Lösung zu finden. Wir analysieren und betrachten alle Aspekte unseres Wirkens genau und integriert: zeitgemäße Konzepte, nachhaltige Produktdesigns und eine auf Kooperation basierende Unternehmenskultur - praktische Antworten auf eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.Pressekontakt:Susan SaßPhone: +49 (0)159 01929894E-Mail: s.sass@familie-redlich.dewww.neueraeume.jetzt | www.familie-redlich.deOriginal-Content von: familie redlich AG, übermittelt durch news aktuell