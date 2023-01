fach.digital GmbH nimmt neue Dimensionen an: Bonner Recruiting-Agentur wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Bonn (ots) -Die fach.digital GmbH, eine Employer Branding- und Recruiting-Agentur mit Sitz in Bonn, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, Online-Marketing-Manager und Kundenbetreuer. Zudem sucht das Unternehmen kreative Video-Editoren, Cutter und Videografen. Die ausgeschriebenen Stellen sind ab sofort verfügbar.Geschäftsführer Deniz Akpinar: "Der Bedarf nach professioneller Mitarbeitergewinnung steigt angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels im Mittelstand weiter an. Aus diesem Grund wollen wir unser Team zeitnah ausbauen, um noch mehr Betrieben helfen zu können. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen wollen."Die fach.digital GmbH verschafft mittelständischen Handwerks- und Industriebetrieben regelmäßig Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region. Hierfür machen die Experten rund um Geschäftsführer Deniz Akpinar ihre Kunden als attraktiven Arbeitgeber bekannt. Gleichzeitig zeigen sie potenziellen Bewerbern die zahlreichen Vorteile auf, die die entsprechenden Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten. Um ihre Dienstleistung weiter ausbauen und optimieren zu können, sucht die Employer Branding-Agentur durchgehend nach talentierter Verstärkung."Bei uns haben Bewerber die Möglichkeit, Teil eines jungen, aufstrebenden Teams zu werden, das von einem bodenständigen und zielorientierten Chef geleitet wird. Was die Arbeit bei uns besonders spannend macht, sind die vielfältigen Möglichkeiten, unsere Dienstleistung durch eigene Ideen und Vorschläge zu verbessern - kreatives, eigenständiges Arbeiten steht bei uns an erster Stelle", verrät Deniz Akpinar.Das Büro der fach.digital GmbH befindet sich in der Bonner Innenstadt und bietet eine erstklassige Verkehrsanbindung. Bewerber dürfen sich außerdem auf großzügige Büroräume und eine moderne Arbeitsausstattung freuen. Das Team der Employer Branding-Agentur ist stets um größtmögliche Weiterentwicklung bemüht. Auch neue Mitarbeiter haben von Beginn an die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und im Laufe der Zeit mehr Verantwortung zu übernehmen. So belohnt die fach.digital GmbH Motivation und Engagement mit fairen Gehältern und reizvollen Aufstiegschancen."Grundsätzlich werden wir an unseren Resultaten gemessen - daher wollen wir unser Angebot durchgehend verbessern. Mit der Hilfe neuer, motivierter Mitarbeiter wollen wir zudem dafür sorgen, dass noch mehr Betriebe von unserer Expertise profitieren und sich die Personalsituation im Handwerk langfristig entspannt", betont Deniz Akpinar.Über Deniz Akpinar:Deniz Akpinar ist Gründer der Agentur fach.digital. Gemeinsam mit seinem Team hilft er Handwerks- und Industriebetrieben dabei, offene Stellen zu besetzen und das Problem des Mitarbeitermangels langfristig zu lösen. Weitere Informationen finden Bewerber unter: https://fachdigitalgmbh1.recruitee.com/Pressekontakt:fach.digital GmbHDeniz Akpinarhttps://fach-digital.de/E-Mail: beratung@fach-digital.dePressesprecherRuben Schäferredaktion@rubenschaefer.deOriginal-Content von: fach.digital GmbH, übermittelt durch news aktuell