evocenta GmbH mit neuem Corporate Design / Künstliche Intelligenz EMMA® erhält eigenes Logo

Im Zuge der strategischen Fortentwicklung der evocenta GmbH wurde auch der Markenauftritt des High-Tech-Unternehmens neu gestaltet. Die evocenta hat sich vom IT-Service-Dienstleister mit KI-Unterstützung zum Technologieanbieter mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und eigenen Service Centern weiterentwickelt. Entsprechend wurde jetzt ein neuer, konsistenter Markenauftritt realisiert. Das Logo wurde modernisiert, ein neues Signet eingeführt, Typographie und Farben wurden überarbeitet und in ein hochwertiges Gesamtkonzept eingebettet. Auch für die KI-Plattform EMMA® wurde anlässlich des Rebrandings ein eigenes Logo gestaltet.Dazu sagte Uwe Kamann, Geschäftsführer der evocenta: "Unser Ziel war, die kontinuierliche Entwicklung unseres Unternehmens und unsere technologische Kompetenz in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Prozessautomatisierung durch ein angepasstes Design zu unterstützen. Unser KI-Technologie entwickelt sich rasant weiter, daher sollte auch der Markenauftritt der evocenta mitwachsen. Dies ist mit dem neuen, durchdachten Design mehr als gelungen."Laura Schuppert, Chief Communication Officer der evocenta GmbH, ergänzte: "Das angepasste Design mit den stilisierten Sprach-Bubbles in den neuen Logos spiegelt die Kommunikationsfähigkeit, Interaktivität und Kundenzentrierung unserer KI-Entwicklung und Dienstleistungen wider. Mittelpunkt des neuen visuellen Auftritts ist der transparente und ineinandergreifende Dialog zwischen User, KI und Support, der nun durch die stilisierten Sprach-Bubbles in den neuen Logos dargestellt wird."Das leuchtenden Grün, das für das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens und das bisherige visuelle Fundament steht, wurde durch ein kühles Blau ergänzt, das die technologische Innovationsfähigkeit aufgreift. Als essentieller Bestandteil und Wachstumstreiber hat nun auch unsere KI EMMA® eine eindeutige visuelle Zuordnung in Form eines eigenen Signets erhalten. Zeitgemäß mit mit klaren Strukturen und festem Konzept spiegelt unser Unternehmen in der Außendarstellung sowohl gestalterisch als auch farblich wider, was wir bereits in der KI-Entwicklung verinnerlicht haben: technologische Vision & Wachstum."