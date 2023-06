Der europäische Anbieter für Geschäftskommunikation Dstny refinanziert bestehende Schulden, um die weitere Expansion voranzutreiben

Brüssel (ots/PRNewswire) -Das führende Private-Equity-Unternehmen und Aktionär Seven2 (ehemals Apax Partners) bekräftigt sein VertrauenDstny, ein führender europäischer Anbieter von Geschäftskommunikation, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine bestehenden Schulden refinanziert und gleichzeitig einen entsprechenden Betrag für die weitere Expansion aufgenommen hat.Das in Paris ansässige Private-Equity-Unternehmen Seven2 (ehemals Apax Partners), das Ende 2019 eingestiegen ist, bekräftigt sein Vertrauen in das Unternehmen. Die Finanzierung erfolgt durch zwei führende private Kreditfonds, die über starke finanzielle Ressourcen für den weiteren Ausbau des Geschäfts verfügen.Die Dstny Group hat in den letzten Jahren ein starkes Technologiegerüst und einzigartige technische Entwicklungskapazitäten aufgebaut, wodurch sich das Unternehmen von einem „Telekommunikationsunternehmen" zu einem breiter aufgestellten Technologieentwickler und -anbieter entwickelt hat. Das Ziel von Dstny ist es, diese Technologie in den kommenden Jahren auf europäischer Ebene zu verankern und seine europaweite Präsenz weiter zu stärken.Daan De Wever, Mitbegründer und CEO der Dstny Group, sagt dazu: „Als ehrgeiziges und innovatives Unternehmen sind wir äußerst stolz darauf, dass wir angesichts der aktuellen Marktbedingungen und Zinsbelastungen erneut das Vertrauen unserer bestehenden Kreditgeber gewonnen haben. Dass wir zusätzlich zu unserer bestehenden Schuldenrefinanzierung auch zusätzliche Finanzierungen aufnehmen konnten, gibt uns einen starken Schub für neue Akquisitionen. Wir freuen uns riesig darauf, mit dem gesamten Team von Seven2 unser weiteres internationales Wachstum voranzutreiben und unsere führende Position als europäischer Anbieter cloudbasierter Geschäftskommunikationslösungen weiter zu stärken."Informationen zu DstnyDstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Serviceanbietern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die hochmoderne Technologie von Dstny zeichnet sich durch ein Mobile-First-Design und eine nahtlose Integration aus. Stabile Partnerschaften vor Ort ermöglichen die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1927871/4065486/Dstny_Logo.jpgFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Christian HedCMO, Dstny christian.hed@dstny.com (mailto:christian.hed@dstny.com)+46707187603View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-europaische-anbieter-fur-geschaftskommunikation-dstny-refinanziert-bestehende-schulden-um-die-weitere-expansion-voranzutreiben-301841316.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell