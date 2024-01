Der erste neue Wienerwald kommt in den Alltagsmodus

Torfhaus/Harz (ots) -Mit dem Ende der Winterferien zieht die neue Gastromarke Wienerwald für die ersten drei Monate nach Eröffnung in Torfhaus/Harz eine durchweg positive Bilanz. Zu Beginn des Winters, über die Weihnachtsferien bis weit in den Januar 2024 hinein verzeichnet der neue Gastro-Tempel in der Tourismushochburg Torfhaus steigende Besucherzahlen. Marc Schinkoeth, Geschäftsführer und Betriebsleiter Bernard Tolj: "Unser Konzept, unseren Gästen eine moderne, urbane Speisekarte für Jung und Alt zu präsentieren und der wiedereingeführte Service am Tisch werden sehr gut angenommen. Natürlich gilt das halbe Hähnchen in seinen verschiedenen, kreativen Rezepturen als der Klassiker." Dabei betont Schinkoeth nachdrücklich, dass die Teilnahme an der "Initiative Tierwohl" (ITW) und die tagesfrischen, zumeist regionalen Zutaten und Beilagen auf der Karte durch die Bank von den Gästen als sehr gut bewertet werden.Der Wienerwald in Torfhaus. Geheimtipp norddeutscher Sportstars.Die abwechslungsreiche, ernährungsbewusste Küche mit dem hohen "Lecker-Faktor" hat sich weit über die Grenzen des Harzes längst herumgesprochen. Jüngst wurden immer öfter Mitglieder der Handballmannschaft "Die Recken" des TSV Hannover-Burgdorf im Wienerwald begrüßt. Gemeinsam mit den Handballern hat die Crew des Wienerwaldes eine faustdicke Überraschung parat.Meet & Greet im Wienerwald Torfhaus.Der Wienerwald und "Die Recken" laden alle großen und kleinen Handball-Fans für den 2. Februar 2024, um 12:30h, zu einer halbstündigen Autogramm-Stunde in die Gastroräume des Wienerwaldes ein, bevor ab 13 Uhr ein großes Mannschaftsessen stattfindet. Mit beim Meet & Greet dabei: Marian Michalczik, Justus Fischer, Renars Uscins und Martin Hanne - derzeit unverzichtbar im deutschen Handball-EM-Kader. Marc Schinkoeth: "Weit über die Grenzen des Harzes hinaus gibt es eine sehr vitale Recken-Fanbase, nicht nur jetzt zur Handball-EM. Wir meinen, dass wir allen Handball-Fans eine große Freude bereiten. Und wer weiß, vielleicht lassen wir auch den einen oder anderen Europameister hoch leben."Der Wienerwald in Torfhaus hat täglich geöffnet. An jedem Morgen überrascht das Team mit einem großzügigen Frühstücksbuffet für Groß und Klein. Tischreservierungen, die Speisekarte und aktuelle News aus dem neuen Gastro-Tempel Wienerwald in Torfhaus gibt es hier: www.wienerwald.dePressekontakt:Klass Werbeagentur e.K.Michael Krausemkrause@klass-werbung.deTel. 0172 84 99 027Original-Content von: Wienerwald, übermittelt durch news aktuell