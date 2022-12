Das erste chinesische Dokumentarfilmfestival fand in Zhuhai, Guangdong, statt

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) -Am Abend des 14. Dezembers fand der Festakt des ersten chinesischen Dokumentarfilm-Festivals im Zhuhai Huafa & CPAA Grand Theatre statt. Diese Veranstaltung markierte den erfolgreichen Abschluss des Festivals. Hauptfiguren und Kreativteams der Dokumentarfilme, Filmproduktionsmitarbeiter, Schauspieler und Medienvertreter aus dem ganzen Land kamen in Zhuhai zusammen, um die Entwicklung und die Zukunft von chinesischen Dokumentarfilmen zu diskutieren.Der Festakt zollte Dokumentarfilmen und Filmemachern Tribut und feierte Chinas Leistungen im neuen Zeitalter mit verschiedenen Aktivitäten, die die Unternehmungen von Filmschaffenden in unterschiedlichen Zeiten zeigten. Zu diesen Aktivitäten gehörten Dokumentar-Kurzfilme, ein Kinderchorauftritt, Live-Interviews und Lyrikrezitationen.Bei der Zeremonie wurde eine Videobotschaft des 92 Jahre alten berühmten Dokumentarfilmers Chen Guangzhong gezeigt. In der Videobotschaft ermutigte Herr Chen die neue Generation von Dokumentarfilmern, mit der Zeit Schritt zu halten, den Gipfel ihrer Kunstform zu erklimmen und ihre Zeit wertzuschätzen.Im Rahmen des Festivals fand außerdem eine Open-Air-Vorführung von Filmen unter dem Titel „City Memory" statt, die zeitgleich auf dem Platz des Zhuhai Grand Theatre stattfand und eine der Hauptaktivitäten dieses Festivals war. Die Filme brachten kostbare historische Bilder von Zhuhai und Macau von den 1950er-Jahren bis in die 1990er-Jahre zusammen, präsentierten präzise und anschaulich die kontinuierliche Entwicklung und Veränderung der lokalen Umgebung und lieferten Bürgern eindrucksvolle Aufnahmen der Stadt.Eine der wichtigen Aktivitäten dieses Festivals, die Sammlung und Empfehlung von Filmen, erregte große Aufmerksamkeit. Es wurden insgesamt 57 herausragende Dokumentationen gesammelt, die in den vergangenen drei Jahren für eine öffentliche Vorführung lizenziert wurden. Darunter kamen 20 Werke in die engere Auswahl für eine Empfehlung und 14 Werke haben eine individuelle Empfehlung erhalten. „To-gether" war ein Werk, das besonders empfohlen wurde, und „They Were Young in 1950" wurde als Dokumentarfilm empfohlen. „Like the Dyer's Hand" wurde als kulturelles Werk empfohlen und die Empfehlung für Naturfilme ging an „To the Summit". „Taking Root" wurde als realistisches Werk empfohlen, und in der Kategorie Wissenschaft wurde keine Empfehlung gegeben. „The Six" wurde in der Kategorie „Internationale Kommunikation" empfohlen. Luo Fei von „The Six" wurde als Regisseur, Jin Xingzheng von „Mama" wurde als Kameramann und Li Bo von „Days and Nights in Wuhan" wurde als Filmeditor ausgezeichnet. Das Film and Television Communication Center der Universität Tsinghua wurde für einen besonderen Beitrag in der Produktion geehrt, Elemeet für einen besonderen Beitrag im Vertrieb und Lumiere Pavilions wurde für einen besonderen Beitrag zu Filmaufführungen geehrt.Beim Festakt wurden außerdem die Empfehlungen für Kurzfilme unter dem Thema „Eindrücke von Zuhai" bekanntgegeben.Vor der Veranstaltung wurde der rote Teppich für die Gäste ausgerollt. Neben den Autoren besuchten auch Hauptfiguren der Dokumentarfilme den Festakt. Darunter waren die Teeanbauer Wei Yuede aus Fujian aus „Striving for Dream", Xia Boyu aus „To the Summit", der Gründer und Coach des Baseballteams von Beamten, Sun Lingfeng, und die Spieler aus „Touch Out", sowie Duan Lihua, der in „Taking Root" an vorderster Front in der Armutsbekämpfung steht. Die Zeremonie würdigte diese gewöhnlichen Menschen, die zu Hauptfiguren in Dokumentarfilmen wurden, und außerdem alle hart arbeitenden gewöhnlichen Chinesen. Diese Menschen zeichnen sich durch Glauben, Zuversicht, Träume und Ruhm aus. Durch die Vorstellung dieser Menschen hebt der Festakt den ehrgeizigen und starken Geist aller chinesischen Menschen im neuen Zeitalter hervor. Sie sind Vorbilder für Güte und gesellschaftlichen Erfolg.Die dreitägige Konferenz war nicht nur eine zentralisierte Präsentation chinesischer Filmerinnerungen, sondern auch eine breite Plattform für Dokumentarschaffende, Experten, Wissenschaftler, Distributoren, Filmvorführungsinstitutionen und Medienvertreter. Eine neue Generation chinesischer Dokumentarfilmer wird Zhuhai als Startpunkt verwenden, um mit Dokumentarfilmen chinesische Geschichten zu erzählen, chinesische Stimmen zu verbreiten und die chinesische Kultur der Welt näherzubringen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-erste-chinesische-dokumentarfilmfestival-fand-in-zhuhai-guangdong-statt-301705313.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The 1st Chinese Documentary Film Festival, übermittelt durch news aktuell