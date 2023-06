Das erste Virtual Gynecology and Obstetrics Hospital seiner Art nutzt die Heim-Ultraschall-Technologie von Pulsenmore für die pränatale Versorgung

Ramat Gan, Israel (ots/PRNewswire) -Ziel des Krankenhauses ist die Verbesserung der Effizienz der Arbeitsabläufe und des Standards der Schwangerschaftsbetreuung sowie die Steigerung der Patientenzufriedenheit.In einer Zeit, in der die meisten europäischen Krankenhäuser mit einem Mangel an Ressourcen, einschließlich Ärzten, Krankenschwestern und Sonographen, zu kämpfen haben und gleichzeitig mit einem stetigen Anstieg des Patientenaufkommens konfrontiert sind, was zu langen Wartezeiten und einem Burnout des Personals führt, hat "Sheba Beyond" die Einführung der weltweit ersten virtuellen Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe angekündigt. Sheba Beyond ist ein Branch des Sheba-Krankenhauses, des größten Krankenhauses in Israel und zählt zu den Top 10 der besten Krankenhäuser der Welt (https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021). Das renommierte Krankenhaus ist für seine bemerkenswerte Pflege und seine Dienstleistungen bekannt und hebt sich von anderen Krankenhäusern ab, indem es bei der Einführung innovativer Technologien eine Vorreiterrolle einnimmt.Sheba Beyond arbeitet mit führenden israelischen MedTech-Unternehmen zusammen und integriert Remote-Telemedizin-Lösungen, darunter die Pulsenmore-Heim-Ultraschall (https://pulsenmore.com/) -Lösung, die es ermöglicht, persönliche Besuche durch Remote-Besuche zu ersetzen.Die Pulsenmore Heim-Ultraschall-Technologie ist ein CE-zertifizierter Selbst-Scan-Ultraschall für den Heimgebrauch und klinische Remote-Betreuung, der von Ärzten zur Ergänzung von Routine-Ultraschalluntersuchungen verschrieben wird. Es ermöglicht eine kontinuierliche Betreuung des fötalen Wohlbefindens von der Wohnung der Schwangeren aus. Die Selbst-Scans werden zur Remote-Prüfung und -Interpretation an Kliniker gesendet, die asynchron oder in Echtzeit mit den Patienten interagieren können, wodurch sich die Notwendigkeit eines Klinikbesuchs verringert.Die Pulsenmore-Lösung bewältigt viele Herausforderungen des Ressourcenmanagements, indem sie Patienten und Pflegekräften Flexibilität und Zeitersparnis bietet, was zu einem besseren Arbeitsablauf, weniger Klinikbesuchen und einer höheren Patientenzufriedenheit führt. Es hilft auch, geografische Barrieren für Patienten zu überwinden, die in ländlichen Gebieten leben, wo der Zugang zur Gesundheitsversorgung eingeschränkt ist.Dr. Avi Tsur, Direktor der Gynäkologie und Geburtshilfe bei Sheba Beyond, sagte: "Dies ist eine bedeutende Veränderung im Leben der Patienten. Unser Hauptziel ist es, Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre täglichen Routinen fortzusetzen, sich beruflich weiterzuentwickeln, ihre Ziele zu erreichen und die Zeit mit ihrer Familie zu genießen, während sie den besten Standard der Schwangerschaftsbetreuung erhalten."Kontakt:Kontakt-Information:Mira Altmark-SoferVP Marketing, Pulsenmore mira@pulsenmore.com+972505911212Video - https://www.youtube.com/watch?v=EF7X9GcEZrMView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-erste-virtual-gynecology-and-obstetrics-hospital-seiner-art-nutzt-die-heim-ultraschall-technologie-von-pulsenmore-fur-die-pranatale-versorgung-301839006.htmlOriginal-Content von: Pulsenmore Ltd., übermittelt durch news aktuell