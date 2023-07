Der erste Blick auf den atemberaubenden neuen Opel Experimental

Rüsselsheim (ots) -- Vorausschauend: Opel Experimental gewährt Einblick in die Zukunft der Marke- Erhellend: Leuchtender neuer "Blitz" steht stolz im Zentrum des Opel-Kompasses- Liebe zum Detail: Ebene Oberflächen, aerodynamische Effizienz und ressourcenschonendes GesamtkonzeptVor wenigen Tagen erst hat Opel den Namen (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-experimental-opel-verkuendet-namen-des-naechsten-visionaeren-konzeptfahrzeugs) seines kommenden Konzeptfahrzeugs enthüllt - schon jetzt bietet die Marke mit ersten Bildern einen verlockenden Ausblick auf den Opel Experimental, der Lust auf mehr macht. Die Fotos zeigen die außerordentliche Präzision und die Liebe zum Detail, mit der die jüngste Designstudie gestaltet wurde. Damit weist der Opel Experimental schon heute in die Zukunft der Marke mit einer noch technischeren und kompromissloseren Interpretation ihrer mutigen und klaren Designphilosophie."Mit dem Opel Experimental beginnt ein neues Kapitel für unsere Marke. Er soll die Vision, wohin sich Opel als Marke entwickeln wird, greifbar machen. Schon in Kürze werden wir weitere Details bekanntgeben - seien Sie gespannt", sagt Opel CEO Florian Huettl.Auf den ersten Blick erkennbar ist die Weiterentwicklung des Opel-Kompasses, dem Leitmotiv der Opel-Designphilosophie. Der beleuchtete neue Blitz steht selbstbewusst im Zentrum des Kompasses mitten im ebenfalls weiterentwickelten Opel Vizor, der das charakteristische Markengesicht und den Technologie-Hub der Opel-Modelle bildet. Er geht in der horizontalen Achse in die lang gestreckte Flügelsignatur der Scheinwerfer über; die illuminierte Bügelfalte in der Mitte sorgt für zusätzliche Dramatik. Am Heck des Opel Experimental greift eine markante Grafik aus roten Lichtern auf der glatten Oberfläche die Kompass-Grafik wieder auf - überflüssige Fugen sucht man vergebens.Höchste Effizienz in Sachen Aerodynamik zählt schon seit jeher zu den Markenzeichen der Opel-Pkw-Modelle - und die Konstruktion der extravaganten Räder in Turbinenschaufel-Optik unterstreicht, dass dies auch für den Opel Experimental gilt. Die futuristischen Akzente setzen sich im Innenraum fort. Die spezielle Struktur der für Opel typischen ergonomischen Sitze weist auf den ersten Blick auf ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Konzept hin.Der Opel Experimental wird vom 5. bis 10. September auf der IAA Mobility 2023 in München seine Weltpremiere feiern.Pressekontakt:Patrick Munsch, 06142-772-826, patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, 06142-774-693, david.hamprecht@opel.comAxel Seegers, 06142-6922501, axel.seegers@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell