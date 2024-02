eprint Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Eprint-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 0,4 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,42 HKD, was einem Unterschied von +5 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,37 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+13,51 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Eprint-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Eprint hat einen Wert von 70,24, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 162,73. Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eprint-Aktie derzeit als überkauft einzustufen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Eprint damit ein "Schlecht"-Rating.