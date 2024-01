eole Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Eole als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Eole-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 31,55 und ein RSI25-Wert von 44,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Eole-Aktie mit 1166 JPY derzeit 10,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Betrachtet man die letzten 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -27,94 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Eole-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Somit ergibt sich auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Eole-Aktie.