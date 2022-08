envelios Intelligent Grid Platform digitalisiert Netzanschlussprüfung im digitalen Vorreiterland Estland

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Enefit, Elektrilevi und envelio GmbH arbeiten im Rahmen eines vollständigen Rollout-Projektes der Intelligent Grid Platform in Estland zusammen. Die Netzplanung des Verteilnetzbetreibers Elektrilevi wird mit Hilfe der Intelligent Grid Platform digitalisiert, sodass der Anschlussprüfungsprozess zukünftig vollständig automatisiert abgewickelt werden kann.Das Projekt untermauert damit Elektrilevis Strategie, digitale Lösungen auf Basis modernster Technologien einzusetzen, um das Verteilnetz zukunftssicher für neue Erzeugungsanlagen und Lasten wie Ladepunkte und Wärmepumpen zu machen.„Die weitere Automatisierung der Netzplanungsprozesse von Elektrilevi wird es uns ermöglichen, die steigende Zahl neuer Anschlussanfragen auf effiziente Weise zu bearbeiten und gleichzeitig den besten Netzservice für unsere Kunden sicherzustellen", sagt Meelis Melder, Leiter Planung und Projektmanagement bei Enefit OÜ.Das Projekt startete im Dezember 2021 und umfasst das gesamte Netzgebiet von Elektrilevi mit mehr als 650.000 Entnahmestellen und ca. 95% Abdeckung der Gesamtfläche Estlands.„Neben der technischen Bewertung und Bearbeitung von Neuanschlussanträgen ist auch die Planung von Netzausbau ein Bereich, in dem wir großes Potenzial sehen, mit der IGP unseren Entscheidungsprozess zu unterstützen. Technologische Unterstützung wird immer wichtiger, um optimale Investitionsentscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht uns der Gesellschaft die kostengünstigsten Lösungen bei gleichzeitig höchster Netzsicherheit zu liefern", sagt Meelis Melder.Smart-Meter Daten in Kombination mit topologischen Netzinformationen werden durch die Algorithmen im IGP Grid Hub zu einem digitalen Zwilling des realen Netzes zusammengeführt. Dadurch wird eine hohe Transparenz der Ist-Situation im Netz als Basis für die weitere Planung geschaffen. Darüber hinaus finden zusätzliche Geoinformationen Berücksichtigung, um bauliche Konventionen und Restriktionen wie Straßen, Wege, Naturschutzgebiete oder Gewässer bei der automatisierten Planung von Neuanschlüssen zu berücksichtigen."Estland stellt ein europäisches Vorbild im Bereich der Digitalisierung dar" sagt Dr. Simon Koopmann, CEO und Mitgründer von envelio und fügt hinzu: „Wir freuen uns daher sehr über die Möglichkeit mit Enefit und Elektrilevi die digitale Netzplanung dort auf das nächste Level zu bringen".envelio ist ein Spin-off der RWTH Aachen und ermöglicht Verteilnetzbetreibern mit der Intelligent Grid Platform (IGP), die nächste Phase der Energiewende zu meistern. Netzplanungs- und Betriebsführungsprozesse werden durch envelios IGP digitalisiert und automatisiert. Diese Automatisierung ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Integration von erneuerbaren Erzeugungs- und Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in das Energiesystem. Der Kern der Technologie von envelio sind Optimierungs- und maschinelle Lernalgorithmen, die auf den fünf Doktorarbeiten der Gründer basieren. envelio wurde 2017 gegründet und beschäftigt ca. 70 Mitarbeiter. Zu den über 35 Kunden von envelio zählen Netzbetreiber wie Westnetz, E.DIS (beide E.ON-Konzern), Helen, Vattenfall, Enel, Iberdrola, EDP und ab sofort auch Elektrilevi.Elektrilevi OÜ gehört zur Eesti Energia Gruppe. Mit 650.000 Netzanschlusspunkten decken sie etwa 95 % des estnischen Verteilnetzes ab.Enefit Connect OÜ ist ebenfalls Teil der Eesti Energia Group und agiert als Dienstleistungsunternehmen. Sie übernehmen das Netzmanagement und bietet ihren Kunden neue Energielösungen auf Basis zeitgemäßer Technologie an.AnhangFörderprogrammMit dem Renewable-Energy-Solutions-Programm (RES-Programm) unterstützt die Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) deutsche Unternehmen der Erneuerbare-Energien- sowie Energieeffizienz-Branche bei der Erschließung neuer Absatzmärkte. Im Rahmen des Programms werden Referenzanlagen in einem Zielmarkt errichtet und mit Unterstützung der Deutschen Energie Agentur (dena) öffentlichkeits- und werbewirksam vermarktet. Durch Informationsvermittlung sowie Schulungsaktivitäten wird die Nachhaltigkeit des Markteintritts gefördert und die Qualität klimafreundlicher Technologien aus Deutschland demonstriert. www.german-energy-solutions.de/res-programm.html (https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Standardartikel/Ihr-Export/dena-res-programm.html)FörderpartnerDie Deutsche Energie-Agentur (dena) ist ein Kompetenzzentrum für angewandte Energiewende und Klimaschutz. Die dena betrachtet die Herausforderungen einer klimaneutralen Gesellschaft und unterstützt die Bundesregierung beim Erreichen ihrer energie- und klimapolitischen Ziele. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die Agentur Lösungen, setzt diese in die Praxis um und bringt Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und allen Teilen der Gesellschaft zusammen – national wie international. Die dena ist eine Projektgesellschaft und ein öffentliches Unternehmen im Bundeseigentum. Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und die KfW Bankengruppe. www.dena.deExportinitiative Energie: Mit dem Ziel, deutsche Technologien und Know-how weltweit zu positionieren, unterstützt die Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Anbieter von klimafreundlichen Energielösungen bei der Erschließung von Auslandsmärkten. Im Fokus stehen hierbei die Bereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz, intelligente Netze und Speicher sowie auch Technologien wie Power-to-Gas und Brennstoffzellen. Das Angebot richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen und unterstützt die Teilnehmenden durch Maßnahmen zur Marktvorbereitung sowie bei der Marktsondierung, -erschließung und -sicherung. www.german-energy-solutions.deinfo@envelio.deKontakt:envelio GmbHDr.-Ing.Tobias Falkeinfo@envelio.de+49 221 222 8580Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1874342/envelio_Logo.jpgOriginal-Content von: envelio GmbH, übermittelt durch news aktuell