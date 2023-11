enomyc: Der Mittelstand braucht neues Denken.

Hamburg (ots) -enomyc hat allen Grund zum Feiern: 20 Jahre nach seiner Gründung zählt das Unternehmen zu den führenden Beratungen für den Mittelstand. Allein brand eins hat enomyc seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" ausgezeichnet. Einen wesentlichen Anteil an der positiven Bilanz hat nach Überzeugung der Geschäftsführung das vor fünf Jahren eingeleitete Rebranding. In dessen Rahmen hat das Unternehmen sein Leistungsangebot erweitert und seinen Markenauftritt vollständig überarbeitet. Von den Erfahrungen innerhalb dieser Re-Dynamisierung sollen jetzt auch mittelständische Kunden profitieren."Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren hatte sich bei uns eine gewisse Selbstzufriedenheit eingeschlichen", berichtet Gründer und Managing Partner Martin Hammer. "Weil das nicht zu uns passt und weil wir enomyc auf die nächste Entwicklungsstufe heben wollten, haben wir uns aus eigenem Antrieb komplett neu aufgestellt - Re-dynamisiert, wie wir es nennen." Sein Gründungspartner Uwe Köstens ergänzt: "Aus mehr als 1.300 Beratungsprojekten wissen wir, dass viele Mittelständler aktuell in genau derselben Lage sind. Weil das Geschäft lange gut lief, fehlte der Handlungsdruck."Mit einer eigenen Kampagne, die das Thema Re-Dynamisierung in den Mittelpunkt stellt, hat enomyc im 20. Jahr seines Bestehens auch seine Kunden für eine Transformation gewonnen. "Der deutsche Mittelstand braucht dringend ein neues Mindset", so Hammer. "Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, sich dem Wandel zu öffnen. Der Schlüssel für ein erfolgreiches Unternehmen, sei es in der Beratung oder in anderen Branchen, liegt darin, alte Denkmuster zu durchbrechen und etwa die Chancen der Digitalisierung für eine Re-Dynamisierung zu nutzen."enomyc selbst hat sein Beratungsangebot im Zuge der Transformation um neue Themen wie Corporate M&A, Real Estate sowie Debt Advistory erweitert, die Teams sind deutlich jünger und insgesamt diverser geworden, der gesamte Markenauftritt wurde grundlegend überarbeitet. "Das neue Corporate Design macht unseren Anspruch, stets am Puls der Zeit zu sein, auch optisch deutlich", so Managing Partner Julia Hammer. "Das hilft uns auch, in einem Arbeitnehmermarkt attraktiv zu sein und zu bleiben."Geburtstagsfeier mit Bibiana Steinhaus-Webb und Professor Dr. Lars FeldMit vielen Kunden, langjährigen Wegbegleitern und Mitarbeitenden wurde der runde Geburtstag jetzt im Hamburger Hafen gefeiert.In ihrem Grußwort ging die frühere erste Bundesliga-Schiedsrichterin und viermalige Welt-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb auf die Frage ein, was ihr dabei geholfen hat, unter hohem Zeitdruck und millionenfacher Beobachtung durch Spieler, Fans und Fernsehzuschauer gute Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. "Klarheit, Berechenbarkeit und Transparenz waren für mich immer die obersten Prinzipien", so Steinhaus-Webb.Der Freiburger Wirtschaftsprofessor und Direktor des Walter Eucken Instituts, Professor Dr. Lars Feld, ging auf die derzeitige Wirtschaftslage ein und erläuterte seine Einschätzung der weiteren Entwicklung. Trotz der aktuell für viele Unternehmen schwierigen Lage sprach er sich gegen jede Art staatlicher Unterstützung für Unternehmen aus. Zwar sei eine Konsolidierung in vielen Branchen unausweichlich, mit einer Insolvenzwelle größeren Umfangs rechnet der Wirtschaftsexperte jedoch nicht.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.300 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 sechsmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuell