enVVeno Medical Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. In Bezug auf Envveno Medical zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Envveno Medical blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Envveno Medical-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt eine Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 4,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,28 USD liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs (4,27 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Envveno Medical-Aktie zeigt einen Wert von 88, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt hingegen bei 40,99, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Envveno Medical.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positiv über die Aktie von Envveno Medical in den sozialen Medien diskutiert. Da sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Envveno Medical beschäftigt hat, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Summe ergibt sich bei der Analyse der Stimmung und Buzz rund um Envveno Medical eine Gesamtbewertung als "Neutral".