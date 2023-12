enVVeno Medical Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Envveno Medical diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Envveno Medical beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Envveno Medical zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Envveno Medical bei 4,38 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,14 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen positive Abstände auf und führen zu einer Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Envveno Medical aktuell 30,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 32 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".