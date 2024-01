enVVeno Medical Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Envveno Medical auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Envveno Medical diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Envveno Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 4,37 USD. Der letzte Schlusskurs von 4,83 USD weicht somit um +10,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,31 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+12,06 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Envveno Medical-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Envveno Medical zeigte interessante Ergebnisse in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Envveno Medical liegt bei 56,86, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Envveno Medical daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".