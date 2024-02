elumeo Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie der Elumeo weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3,55 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Dennoch wurde in Gesprächen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Elumeo diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elumeo liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,55 EUR, während der Kurs der Aktie bei 2,58 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,61 EUR führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Aktie der Elumeo in allen Kategorien als "Neutral" bewertet.