elumeo Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Elumeo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Mit einer Differenz von 3,7 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" erzielte Elumeo im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,78 Prozent, was 0,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -0,61 Prozent. Elumeo liegt damit aktuell 6,39 Prozent über diesem Wert und wird insgesamt mit einem "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,61 EUR, was einer Überperformance von +1,15 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,44 EUR, was einer Abweichung von +8,2 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie für diesen Zeitraum als "gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4. Für jeden Euro Gewinn von Elumeo zahlt die Börse 4,13 Euro, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 29. Auf Grundlage des KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "gut".