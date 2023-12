elumeo Aktie: Reine Nervensache!

Elumeo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Mit 0% im Vergleich zu 3,7% beträgt der Unterschied 3,7 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" führt.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Elumeo eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Elumeo daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergibt, dass Elumeo derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,61 EUR, während der Kurs der Aktie bei 2,64 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,44 EUR, was einer Abweichung von +8,2 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung für Elumeo hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Elumeo auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.