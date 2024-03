elumeo Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Elumeo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance 17,08 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -2,76 Prozent, wobei Elumeo aktuell 15,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Elumeo-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 52,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 61,02, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist demnach "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Elumeo in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elumeo liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 28,77) einer Unterbewertung um ca. 86 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält Elumeo daher eine "Gut"-Bewertung.