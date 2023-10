elumeo Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Elumeo-Aktie aktuell bei 2,7 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 2,42 EUR liegt und somit einen Abstand von -10,37 Prozent aufweist, wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie negativ ab. Der GD50 liegt derzeit bei 2,64 EUR, was einer Differenz von -8,33 Prozent entspricht. Insgesamt lautet das Fazit daher "schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Elumeo eingestellt waren. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, dafür aber an zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Elumeo eine "gute" Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Elumeo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,88 Prozent erzielt. Der Durchschnitt in dieser Branche lag bei 1,8 Prozent, was bedeutet, dass Elumeo mit einer Outperformance von +1,08 Prozent besser abschneidet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Elumeo jedoch 3,43 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,31 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "neutral" bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Elumeo-Aktie liegt aktuell bei 4,13, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird Elumeo auf dieser Stufe mit "gut" bewertet.