elumeo Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie von Elumeo zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,7 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Elumeo im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -9,93 Prozent schlecht ab. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 12,39 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, mit einem RSI von 85,71 und einem RSI25 von 46,94. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Elumeo derzeit mit neutralen bis schlechten Bewertungen in verschiedenen Kategorien konfrontiert ist.