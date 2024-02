elf Beauty Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Elf Beauty liegt bei 47,18 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,26 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Elf Beauty in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dadurch wird Elf Beauty in diesem Bereich mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Elf Beauty im vergangenen Jahr eine Rendite von 161,43 Prozent erzielt, was 139 Prozent über dem Durchschnitt (22,43 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 129,34 Prozent, und Elf Beauty liegt aktuell 32,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Elf Beauty bei 0 Prozent, was 3,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Persönliche Produkte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.