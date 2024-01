elf Beauty Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Elf Beauty wird von Experten als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 61,43 liegt, was einem Abstand von 31 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,74 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Elf Beauty mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Elf Beauty-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" hat Elf Beauty im vergangenen Jahr eine Rendite von 161,43 Prozent erzielt, was 3,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich zu "Persönliche Produkte" liegt die Aktie jedoch 506,78 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 668,21 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.