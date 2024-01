elf Beauty Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Für Elf Beauty liegt der RSI bei 21,8, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Elf Beauty beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt (3,12 Prozent). Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Elf Beauty verläuft bei 111,88 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 159,07 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +42,18 Prozent entspricht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) einen positiven Wert von +26,96 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs, was auf eine positive technische Analyse hindeutet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Elf Beauty eine Performance von 161,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 680,93 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -519,5 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors liegt Elf Beauty jedoch um 3,28 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.