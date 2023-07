elf Beauty Aktie: So geht’s nicht weiter!

An der Heimatbörse New York notiert Elf Beauty per 07.07.2023, 01:10 Uhr bei 114.37 USD. Elf Beauty zählt zum Segment "Persönliche Produkte".

Unsere Analysten haben Elf Beauty nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Elf Beauty mit einer Rendite von 266,69 Prozent mehr als 223 Prozent darüber. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 112,36 Prozent. Auch hier liegt Elf Beauty mit 154,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Elf Beauty liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Elf Beauty vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 87 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (114,37 USD) könnte die Aktie damit um -23,93 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Elf Beauty-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Elf Beauty in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Elf Beauty haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Elf Beauty bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.