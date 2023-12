elf Beauty Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Elf Beauty werden sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigte eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Elf Beauty führte.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Elf Beauty als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Elf Beauty-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 2,05 und für den RSI25 von 14,62, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Elf Beauty mit einer Rendite von 121,57 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 666,44 Prozent, wobei Elf Beauty mit 544,87 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.