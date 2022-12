Ein einzigartiges Reiseerlebnis mit FindGuide

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Laden Sie eine App herunter, um Touren mit örtlichen Reiseführern zu organisieren und den wahren Geist Ihrer Reiseziele zu spüren.FindGuide, eine neue Plattform, die lokale Reiseführer mit Reisenden weltweit verbindet, hat seine App für Reisende sowohl im iOS App Store von Apple als auch im Android Play Store von Google eingeführt. Jetzt können Touristen mit örtlichen Reiseführern exklusive Touren überall auf der Welt finden, Kontakt aufnehmen und gestalten, ohne die App zu verlassen oder einen Drittanbieter zu benötigen.Die heutigen „modernen Urlaubspakete" haben die Freude daran geschmälert, Geschichte und Kultur zu erkunden, wenn man weit von der Heimat entfernt unterwegs ist. Die Leute verpassen jetzt den besten Teil des Urlaubs: Abenteuer mit Einheimischen, die sie zu aufregenden Orten bringen und sie mit ihren Geschichten inspirieren.FindGuide wurde entwickelt, um private Touren einfach, zugänglich und für jeden interessant zu machen, unabhängig von Alter, Orientierung, Hintergrund und Ansichten. Die FindGuide-App bietet Zugang zu Hunderten von örtlichen Reiseführern in mehr als 100 Städten weltweit, unter anderem in Europa, Nord- und Süd Amerika und Südostasien.Sie ist in fünf Hauptsprachen verfügbar und verfügt über eine intuitive In-App-Navigation mit einer attraktiven Benutzeroberfläche, die den Erstellungsprozess für Touren schnell und nahtlos macht. Die FindGuide-App bietet auch die Erstellung Ihrer persönlichen Wander- und Autotouren und bietet Ihnen Empfehlungen zu den besten Orten mit regionaler Küche.Reisende brauchen die App einfach nur herunterzuladen und können ihr Reiseziel und ihre Reisedaten auswählen und ihre Präferenzen festlegen. Sie können aus einer Auswahl von örtlichen Reiseführern auswählen oder darauf warten von einem Reiseführer kontaktiert zu werden.Alle örtlichen Reiseführer von FindGuide sind erfahren und haben einen eigenen, einzigartigen Stil für ihre Stadtrundgänge. Und für konservativere Reisende verfügt FindGuide über hochqualifizierte, erfahrene Reiseführer mit Zertifikaten.Holen Sie sich jetzt die FindGuide-App und machen Sie aus Ihrem Urlaub mehr als nur eine Reise.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1964504/FindGuide.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1964473/FindGuide_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-einzigartiges-reiseerlebnis-mit-findguide-301699137.htmlPressekontakt:Julia Pranitskaya,pranitskaya@h1.marketing,+7 950 037 40 41Original-Content von: FindGuide, übermittelt durch news aktuell