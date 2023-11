Der einfache Weg, wie du immer reicher wirst (doch die Kehrseite macht dich ärmer)

Ein einfacher Weg, um immer reicher zu werden: Wer sucht das nicht. Es gibt zugegebenermaßen keinen heiligen Gral. Wobei sehr viele Wege zum Ziel führen. Immobilien, Aktien, ETFs. Vielleicht auch Rohstoffe, Kryptowährungen oder andere Dinge, die dir eine Rendite bringen.

Damit sind wir unserem heutigen Thema eigentlich schon sehr nahe. Wir wollen nämlich einmal sehr abstrakt überlegen, wie man immer reicher wird. Wohingegen die Gegenseite dich leider immer ärmer macht. Auf welcher Seite möchtest du wandeln?

Der einfache Weg, immer reicher zu werden

Vermutlich die einfachste Aussage, um immer reicher zu werden, ist: Investiere dein Geld, sodass es immer mehr wird. Das klingt sehr banal? Ja, vielleicht. Aber es steckt so etwas wie ein Lebenskonzept dahinter, wenn man es konsequent angeht. Für mich heißt es beispielsweise, das sich in jedem Monat ein kleines bisschen investiere. Und wenn es bloß per ETF-Sparplan ist.

Der entscheidende Faktor ist: Man hat als Privatperson die Wahl. Möchte ich konsequent immer reicher werden? Die meisten werden beinahe beiläufig sagen: Ja, ganz bestimmt. Aber die wenigsten handeln auch danach. Es gehört dazu, dass man in seinen Verhältnissen lebt. Die Voraussetzungen schafft, dass man konsequent und beispielsweise jeden Monat etwas sparen und investieren kann. Aber es gehört auch der Mut dazu, sein Geld einem gewissen Risiko auszusetzen, um Rendite einzufahren. Oder selbst der Mut, dass man sein Geld ein wenig bindet, um langfristig ein größeres Vermögen zu erreichen.

So einfach und banal es auch klingen mag: Immer reicher zu werden wird von vielen Faktoren bedingt. Sparen, Investieren, solide Renditen. Aber auch, dass man seinem Geld kein zu großes Risiko aussetzt und beispielsweise Verluste einfährt, die bedeutend sind. Diese Entscheidungen führen dazu, dass man langfristig mehr Vermögen bekommt. Wobei der einfache Grundsatz ist: Investiere dein Geld zu einer attraktiven Rendite.

Die Verlockung: Konsum, Schulden und mehr!

So einfach der Weg auch sein mag, immer reicher zu werden, indem man spart und investiert, viele begeben sich lieber auf einen anderen Pfad. Sie kaufen sich zum Beispiel ein Auto oder eine Immobilie, die sie sich nicht leisten können. Das kehrt das Grundprinzip um: Wir zahlen für Geld, das wir nicht besitzen. Anstatt in unseren Verhältnissen zu leben, und einen Teil unseres Geldes langfristig durch clevere Investitionen mehr werden zu lassen.

Man könnte fast sagen: Es sind zwei elementare Pfade, die man einschlagen kann. Den des Vermögensaufbaus. Der Sparsamkeit, der Rendite und des Vermögenswachstums. Oder der des Konsums, der finanziellen Verpflichtungen und des Abbezahlens, wodurch das eigene Geld konsequent weniger wird.

So banal es auch klingt: Du hast die Wahl. Aber wofür entscheidest du dich?

Der Artikel Der einfache Weg, wie du immer reicher wirst (doch die Kehrseite macht dich ärmer) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.



Aktienwelt360 2023