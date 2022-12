Der einfache Grund, warum Novo Nordisk keine Aktie für Anfänger (mehr) ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist für mich keine Aktie für Anfänger mehr. Einfacher Titel, simples Fazit. Natürlich können wir darüber sinnieren, ob das angebracht ist. Oder auch nicht. Wobei ich weiterhin sage: Das Geschäftsmodell ist eines der besten, die ich kenne.

Unternehmensorientiert ist Novo Nordisk eigentlich all das, was sich Anfänger wünschen können. Das Geschäftsmodell ist stark und defensiv. Gute, führende Präparate in der Diabetesversorgung, zur Behandlung von Adipositas und weiteren Erkrankungen, häufig im Zusammenhang mit Diabetes, sind wenig zyklisch. Auch besitzt das Unternehmen aufgrund seiner starken Wettbewerbsposition Pricing Power, was weitere moderate Wachstumsraten ermöglichen kann. Zuletzt sogar im deutlich zweistelligen Prozentbereich beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie.

Jedoch bleibe ich dabei: Aus einem zugegebenermaßen variablen Grund denke ich, dass sich Otto Normalinvestoren auf der Suche nach einer defensiven Dividendenaktie von dem Pharmakonzern fernhalten sollten. Es ist die fundamentale Bewertung. Aber fangen wir langsam an.

Novo Nordisk: Aufgrund der Bewertung nix für Anfänger

Die fundamentale Bewertung der Aktie von Novo Nordisk ist teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt im Moment bei ca. 40 auf 2021er Basis. Jedoch könnte der Wert bis auf 35 oder 36 im Laufe des Geschäftsjahres 2022 zurückfallen. Natürlich zeigt das, dass es solide Zuwächse gibt. Jedoch auch, dass ein solches Wachstum benötigt wird.

Foolishe Investoren auf der Suche nach einer defensiven Dividendenaktie sollten daher bedenken, dass die Aktie Wachstum eingepreist hat. Auch die 1,2 % Dividendenrendite spiegeln das wider. Das heißt, dass es in den kommenden Jahren mindestens zweistellige Wachstumsraten geben muss. Ansonsten sind eine Enttäuschung und ein Kursverfall vorprogrammiert.

Anfänger suchen in der Regel etwas anderes. Novo Nordisk bietet genau das jedoch nicht: defensive Klasse und Wertstabilität. Bei den Quartalszahlen zum zweiten Vierteljahr haben wir in 2022 gesehen, was passiert, wenn die Erwartungshaltung nicht getroffen wird. Die Aktie sank plötzlich und rasch im höheren einstelligen Prozentbereich. Dieses Maß an Volatilität sollten wir eher bei einer Growth- oder Dividendenwachstumsaktie erwarten. Nicht jedoch bei einer defensiven Dividendenaktie, die wir einem Anfänger nahelegen wollten.

Wenn die Bewertung sinkt …

Sobald bei der Aktie von Novo Nordisk die fundamentale Bewertung sinkt, bin ich der Erste, der sagt: Sie hat wieder die Qualitäten, die Anfänger suchen. Tatsächlich neige ich dazu zu sagen, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis im mittleren 20er-Bereich ein Niveau sein kann, wo sich die Anfänger-These wieder bewähren kann. Auf diesem Niveau gibt es ein solides Renditepotenzial.

Bis dahin wäre ich jedoch vorsichtig. Vor allem, wenn man als Investor auf der Suche nach einer Top-Aktie für Anfänger ist.

