Nach einer erfolgreichen Serie-B-Finanzierungsrunde von Seoul Clinical Laboratories (Korea), Standard Foods und AWS Cloud Services Vertreter GrandTech C.G. Systems (Taiwan), sicherte sich H2U über 10 Millionen USD an Mitteln

Taipei (ots/PRNewswire) -H2U hat sich der Förderung der Lifestyle-Medizin verschrieben und setzt KI-Datenerkenntnisse ein, um Präzisionsnahrung, Präventivmedizin und ganzheitliche Gesundheitslösungen anzubieten.H2U weitet seine Präsenz in Südkorea durch eine SaaS-basierte Plattform für digitale Gesundheitschecks und ein geschlossenes Programm für das Gesundheitsmanagement nach den Checks aus.Taiwans führende Marke für digitale Gesundheit, H2U, hat das neue Mondjahr mit aufregenden Neuigkeiten eingeläutet. Unternehmen wie Koreas größtes medizinisches Labor, Seoul Clinical Laboratories (SCL), Taiwans größtes Lebensmittelunternehmen, Standard Foods, der führende Innovator und Hersteller von Protein- und Antikörperreagenzien, Leadgene Biomedical, und der Vertreter von AWS-Cloud-Services, GrandTech C.G. Systems, haben sich der aktuellen Finanzierungsrunde (Serie B) von H2U vor dem Mondneujahr mit Begeisterung angeschlossen und mehr als 10 Millionen USD an Mitteln aufgebracht. Vor dieser Runde hatte H2U bereits Investitionen von namhaften institutionellen Investoren erhalten, darunter Foxconn Technology, ADATA, TOPCO, UDN, WeLeader Bio, Flight International, Wondercise und Sparklabs.Mit dieser starken Ressourcenzufuhr durch diese strategischen Investitionspartner hat H2U stabile Unterstützung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, KI-Dateneinblicke und Produktförderung erhalten. Gleichzeitig liefert AI by H2U wertvolle Dateneinblicke in das Verhalten und die Gesundheitsbedürfnisse der Mitglieder und bietet facettenreiche und diversifizierte ganzheitliche Lösungen für ein gesundes Leben, die sich an Tausende von inländischen Unternehmen richten. Digitales Gesundheitsmanagement, personalisierter medizinischer Check-up-Plan, präzise Ernährungswissenschaft, individualisierte Sportrezepte und betriebliche Gesundheitsförderung sind in der digitalen Gesundheitsökosystem-Plattform H2U pano verankert.H2U wurde vor zehn Jahren gegründet und hat kürzlich durch die erfolgreiche Integration von H2U eXpert, H2U eXamine, Everyday Health, Sports Note und iFit mehr als 3.000.000 Mitglieder auf der Plattform erreicht. Diese Errungenschaft umfasste die wirksame Umsetzung und Auflösung von Datensilos und kennzeichnete den ersten Schritt zur kontinuierlichen Verfolgung und Analyse von Gesundheitsdaten. Mit der Aufnahme neuer strategischer Partner in dieser Runde ist H2U in der Lage, die Cloud-Technologie zu nutzen, um die Datenanalyse seiner KI-Engine zu verbessern, die die besten personalisierten Gesundheitspläne empfiehlt und gleichzeitig umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse sammelt, um das Ernährungsmanagement nach Gesundheitsuntersuchungen zu vertiefen. Die Berufung von H2U stammt aus der Lifestyle-Medizin, und fast 500 Organisationen sind Mitglieder des Flaggschiffprodukts H2U pano, das ihnen Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Untersuchungsstruktur und personalisierten Testlösungen bietet. H2U pano begleitet die Mitglieder auf einem ganzheitlichen digitalen Gesundheitsweg, von der Unterstützung bei der Buchung von Arztterminen über Krankenhausuntersuchungen bis hin zur Erfassung von Nachuntersuchungsberichten. Mit der Erlaubnis des Nutzers kann die KI-Engine von H2U eine Bewertung des Gesundheitsrisikos vornehmen und geeignete personalisierte Gesundheitspläne, hochwertige Gesundheitsprodukte, verschiedene gesundheitsbezogene Kurse, Bewegungsrezepte und Lohas-Dienste empfehlen. Dieses Kernkonzept hat die Zustimmung strategischer Partner gefunden, die bereit sind, ihre Ressourcen zu integrieren, um personalisierte Gesundheitslösungen durch künstliche Intelligenz und Technologie zu skalieren. Gleichzeitig hat H2U pano eine neue digitale Gesundheitsrevolution in Gang gesetzt, die die Gesundheit der Menschen in Taiwan grundlegend verändern soll.H2U wird im Jahr 2024 offiziell seine internationale Präsenz aufbauen. Das Unternehmen plant, in der ersten Jahreshälfte über die SCL Group in den koreanischen Gesundheitsmarkt einzutreten, indem es eine SaaS-basierte Plattform für digitale Gesundheitschecks und ein geschlossenes Programm für das Gesundheitsmanagement nach dem Check in südkoreanischen medizinischen Untersuchungszentren aufbaut. H2U wird bei der Entwicklung des Überseemarktes Kooperationen eingehen und dabei das umfangreiche Geschäftsgebiet von SCL in Nordost- und Südostasien nutzen. Gleichzeitig plant H2U die Teilnahme an jährlichen internationalen medizinischen Veranstaltungen wie der Medica Germany, der CES und der J.P. Morgan Healthcare Conference USA. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Asiens bekanntestes digitales Einhorn im Gesundheitswesen zu werden. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis Ende dieses Jahres an die Börse geht, um mehr Kapital für die technologische Forschung und Entwicklung bereitzustellen.