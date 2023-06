Die eigene Zukunft fest im Blick / Studienkompass verabschiedet Absolvierende aus der Förderung

Berlin (ots) -Nach dreijähriger Förderung wurden jetzt 230 junge Menschen aus dem Studienkompass verabschiedet. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten kamen aus ganz Deutschland in Frankfurt am Main zusammen. Gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren und den Studienkompass-Partnern feierten sie den gelungenen Start in die persönliche Zukunft und blickten zurück auf die gemeinsamen Jahre.Die jungen Erwachsenen stehen am Ende ihres ersten Studien- oder Ausbildungsjahres und haben sich im Rahmen des Studienkompass intensiv auf die Gestaltung ihres individuellen Werdegangs vorbereitet. Alle Teilnehmenden kommen aus Familien ohne akademische Erfahrungen. Der Studienkompass unterstützt die Jugendlichen bei ihrer beruflichen Orientierung und hilft ihnen, alle Möglichkeiten zu erkunden. Oft ist es für sie schwieriger, sich über die ganze Bandbreite an Optionen nach dem Abitur zu informieren und den für sich passenden Weg zu finden.Der Studienkompass fördert sie mit verschiedenen Trainings, zahlreichen digitalen Lehr- und Lernformaten, einer eigenen App und der Begleitung durch ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren. Beim abschließenden Workshop mit dem Titel "Horizonte ansteuern!" haben sich die Teilnehmenden noch einmal mit verschiedenen Zukunftskompetenzen und ihrer individuellen Zukunftsvision beschäftigt."Wir haben den Teilnehmenden in den letzten drei Jahren viele Angebote gemacht, die sie wirksam genutzt haben. Sie konnten nicht nur die eigenen Talente, sondern auch die vielen verschiedenen Möglichkeiten nach dem Abitur kennenlernen und ihre Kompetenzen ausbauen. Diese gute Vorbereitung gibt den Geförderten das Wissen und das nötige Selbstbewusstsein, um ihren eigenen Bildungswege aktiv zu gestalten - dies ist die beste Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit", so Dr. Ulrich Hinz, Bereichsleiter Schülerförderung bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, die gemeinsam mit der Deutsche Bank Stiftung, der Accenture-Stiftung und der aim als Initiativpartner hinter dem Studienkompass steht.Ein Foto des Abschlussjahrgangs für die Berichterstattung finden Sie hier: https://cloud.sdw-intern.org/index.php/s/bk9eFX8WD3D7KeWÜber den StudienkompassDas bundesweit aktive Förderprogramm nimmt in diesem Jahr bereits den 5000. Teilnehmenden auf und feiert dieses Jubiläum mit verschiedenen Aktionen, u.a. einer Podcast-Reihe rund um das Thema Chancengerechtigkeit. Mehr unter www.studienkompass.de/5000-mal-zukunft.Der Studienkompass ist eine Initiative von Deutsche Bank Stiftung, Accenture-Stiftung, aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Hauptförderer sind die aqtivator gGmbH, die Joachim Herz Stiftung und die Karl Schlecht Stiftung.Förderer des Studienkompass sind: Heinz Nixdorf Stiftung, Hans Hermann Voss-Stiftung, RAG-Stiftung, Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung, PwC-Stiftung, Bundesverband Deutscher Stiftungen & Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit "Menschen stärken Menschen", PAI Partners, S&P Family Office, Unternehmensverbände im Lande Bremen und weitere.Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, ist Schirmherrin des Studienkompass.Mehr Informationen unter www.studienkompass.de.Pressekontakt:Meike Ullrich, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-74,E-Mail: m.ullrich@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell