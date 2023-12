edding Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Edding Aktie liegt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 44,44, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 56 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Edding 56,49 Euro zahlt, was 49 Prozent mehr ist, als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Edding derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37 %. Mit einer Differenz von 1,18 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Edding Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen gezeigt. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.