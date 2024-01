edding Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edding-Aktie zeigt einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 60, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Edding.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie von Edding wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Edding zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Edding bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Edding von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Edding mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,49 um 49 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.