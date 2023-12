edding Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Edding hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" eine Rendite von 10,76 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,56 Prozent, während Edding mit 11,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Edding mit 2,19 % unter dem Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (3,45 %), was einer Differenz von 1,26 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edding liegt bei 56,49, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 36, was einem Abstand von 54 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Edding-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 45,23 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 43 EUR (-4,93 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Edding-Aktie aufgrund der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Die oben genannten Kriterien lassen darauf schließen, dass die Edding-Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche trotz positiver Entwicklung des Aktienkurses in einigen Bereichen schlechter abschneidet.