easyMarkets führt neue Cash-Indizes ein und erweitert damit die Auswahl an Handelsinstrumenten

Limassol, Zypern, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -easyMarkets hat zusätzlich zu seinen bestehenden Instrumenten Cash-Indizes eingeführt, die Kunden eine größere Auswahl an Handelsoptionen bieten.Cash-Indizes sind die neueste Ergänzung des bereits vielfältigen Angebots an Handelsinstrumenten von easyMarkets. Mit dieser neuesten Ergänzung bietet easyMarkets jetzt Zugang zu einigen der gefragtesten Cash-Indizes der Welt, wie dem Nasdaq 100 Cash Index (NQC), dem SP 500 Cash Index (SPC), dem Dow Jones Cash Index (DJC) , German Cash Index (DEC), der UK 100 Cash Index (UKC), der Euro 50 Cash Index (EUC), Italy 40 Cash Index (MIB), der Australia 200 Cash Index (AUC) und viele mehrNeue Cash-Indizes – eine attraktive HandelsmöglichkeiteasyMarkets (https://www.easymarkets.com/eu/?utm_source=cision&utm_medium=cash+indices+press+release&utm_content=home+page&utm_campaign=cash+indices&utm_ef_channel=push&gid=6600457) hat ein brandneues Cash-Indizes-Portfolio erstellt, um Kunden neuen Spielraum für Investitionen zu bieten. Der Handel mit Cash-Indizes bietet Anlegern drei wesentliche Vorteile gegenüber dem Handel mit einzelnen Wertpapieren und Rohstoffen:- Cash-Indizes machen Trader mit allen Sektoren der Wirtschaft bekannt und ersparen Anlegern die Suche nach neuen Unternehmen.- Im Allgemeinen ist mit weniger volatilen Kursbewegungen zu rechnen, da keine einzelne Aktie die Handelsbewegung eines Index als Ganzes beeinflusst.- Händler können den aktuellen Wert der zugrunde liegenden Indizes mit engeren Spreads und ohne Ablaufdatum kaufen.Im Wesentlichen gewinnen Trader ein massives neues Maß an Engagement, ohne den Zeitaufwand und die Kosten für den Kauf einer Reihe von Einzelaktien auf sich nehmen zu müssen, die steigen, um einen Index zu bilden. Die Einführung von Cash-Indizes neben dem aktuellen Angebot von Futures auf Indizes gibt Kunden die Flexibilität, ihre bevorzugte Handelsmethode zu wählen, wodurch sie Handelsmöglichkeiten nutzen können, die mit ihren individuellen Anlagepositionen übereinstimmen.Thomas Tsaloupis, Head of Risk Management bei easyMarkets, kommentierte die Einführung wie folgt: „Wir freuen uns, unseren Kunden jetzt eine noch größere Auswahl an Indizes für den Handel anbieten zu können. Diese neuen Cash-Indizes sind ideal für Trader mit kurz- oder langfristigen Aussichten, da sie engere Spreads als Index-Futures haben und die Trades keinem Verfallsdatum unterliegen. Unser Ziel bei easyMarkets ist es, kontinuierlich innovativ zu sein und unseren Kunden die besten Dienstleistungen, Produkte und Plattformen anzubieten, und die Einführung von Cash-Indizes ist ein weiteres Beispiel dafür."easyMarkets ist bestrebt, Kunden die Möglichkeit zu geben, einen personalisierten Handelsansatz auszuwählen, der für sie funktioniert, sowie die Autonomie, Investition, Engagement und Risiko ohne übermäßige Kosten auszugleichen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013696/easyMarkets_cash_indices.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2013697/easyMarkets_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/easymarkets-fuhrt-neue-cash-indizes-ein-und-erweitert-damit-die-auswahl-an-handelsinstrumenten-301760001.htmlPressekontakt:marketing@easymarkets.com,Tel: 00357 25828899Original-Content von: easyMarkets, übermittelt durch news aktuell