easyJet-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Bewertung der Aktie von Easyjet durch Analysten zeigt gemischte Einschätzungen. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 3 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Interessanterweise haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (2 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht") abgegeben.

In Bezug auf den aktuellen Kurs von 513,6 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2,22 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 525 GBP. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Easyjet im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" mit einer Rendite von -0,1 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,66 Prozent erzielt hat, liegt Easyjet mit 20,76 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Easyjet derzeit bei 451,69 GBP verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 513,6 GBP beträgt +13,71 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 429,99 GBP zeigt sich mit einer Differenz von +19,44 Prozent ein positives Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende hat Easyjet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Fluggesellschaften"-Branche.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Analysen eine uneinheitliche Einschätzung der Easyjet-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.