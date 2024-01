easyJet-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Easyjet intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings lag der Fokus in den letzten Tagen eher auf den negativen Themen rund um Easyjet, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Easyjet-Aktie abgegeben, wobei 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das führt zu einem neutralen Rating für die Easyjet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 525 GBP, was ein Aufwärtspotential von 3,31 Prozent bedeutet. Dadurch ergibt sich eine neutrale Empfehlung für die Aktie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Easyjet in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte zudem ein negatives Bild, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Easyjet ist in etwa im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt und insgesamt zu einem schlechten Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Easyjet mit einer Rendite von 10 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die Branche "Fluggesellschaften" hatte eine mittlere Rendite von 13,28 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Easyjet mit 3,28 Prozent deutlich darunter liegt. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt insgesamt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.