easyJet Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Easyjet in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Easyjet-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 452,84 GBP angegeben. Der letzte Schlusskurs von 493,6 GBP weicht um +9 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (467,04 GBP) liegt mit dem letzten Schlusskurs um +5,69 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen überwiegend "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Easyjet liegt bei 69,54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 45,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Easyjet sowohl in Bezug auf die Stimmungslage in den sozialen Medien als auch in der technischen Analyse.