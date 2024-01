easyJet Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Das Internet spielt eine große Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und der Diskussionen rund um verschiedene Aktien. In Bezug auf Easyjet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild für das Unternehmen führt.

Die Anlegerdiskussionen der letzten zwei Wochen zeigten, dass Easyjet überwiegend positiv bewertet wurde. Allerdings gab es auch Tage, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem negative Themen im Vordergrund, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Eine automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch insgesamt positive Signale, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Easyjet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 452,4 GBP. Der letzte Schlusskurs von 499,2 GBP weicht somit um +10,34 Prozent ab, was zu einer guten Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,02 Prozent), was erneut zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält die Easyjet-Aktie also ein gutes Rating aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Easyjet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".