easyJet Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Easyjet hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt nur um 6,24 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Easyjet eine Outperformance von +4,58 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Außerdem hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent im letzten Jahr, und Easyjet lag mit 8,54 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Easyjet ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Easyjet-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 3 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem zusammengefassten "Neutral"-Rating für die Easyjet-Aktie führt. Allerdings ergibt sich aus Reports jüngeren Datums ein durchschnittliches Rating für das Easyjet-Wertpapier vom letzten Monat von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 575 GBP festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 2,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (561 GBP) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Easyjet somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Easyjet derzeit bei 460,47 GBP festgestellt, was der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 561 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +21,83 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von +7,92 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Easyjet veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Easyjet beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".